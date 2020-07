Il Viminale interviene per mettere fine alle fughe in massa dei migranti e alleggerire la pressione su Lampedusa (Di martedì 28 luglio 2020) Una nuova nave passeggeri capace di ospitare almeno un migliaio di stranieri sarà noleggiata in tempi brevi e messa a disposizione della Regione Sicilia. I militari del contingente strade sicure ... Leggi su tg.la7

BeliceIt : Migranti, interviene il Viminale In Sicilia arrivano navi e militari – Live Sicilia - infoitinterno : Migranti, interviene il Viminale In Sicilia arrivano navi e militari - PaoloCaminiti1 : Guarda cosa ho condiviso: Migranti, interviene il Viminale In Sicilia arrivano navi e militari @MIUI| - PaoloCaminiti1 : Migranti, interviene il Viminale In Sicilia arrivano navi e militari - PaoloCaminiti1 : RT @LiveSicilia: Navi e militari saranno mandati in Sicilia per l'emrgenza migranti dopo le grandi fughe. -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale interviene MIGRANTI, INTERVIENE IL VIMINALE: IN SICILIA “IN ARRIVO MILITARI NEI CENTRI E NAVI-QUARANTENA” 95047 Migranti: Fi e Leu interrogano Lamorgese, riferisca in parlamento su rotta balcanica e Libia

ROMA – Fi e Leu hanno sollecitato, in due distinti interventi, in apertura di seduta a Montecitorio, il ministrodell’Interno Luciana Lamorgese a riferire in Parlamento sui migranti. La richiesta rigua ...

Immigrazione, Nicola Zingaretti duro con Luciana Lamorgese: "Agire in modo adeguato"

"Il governo agisca di modo adeguato", questo il duro rimprovero del segretario del partito democratico Nicola Zingaretti al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Solidarietà e sicurezza sono valor ...

ROMA – Fi e Leu hanno sollecitato, in due distinti interventi, in apertura di seduta a Montecitorio, il ministrodell’Interno Luciana Lamorgese a riferire in Parlamento sui migranti. La richiesta rigua ..."Il governo agisca di modo adeguato", questo il duro rimprovero del segretario del partito democratico Nicola Zingaretti al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Solidarietà e sicurezza sono valor ...