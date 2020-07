Giulia De Lellis, sua nonna non sta bene: “Sono corsa a Roma, non sono tranquilla” (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) In queste ore, l’influencer Giulia De Lellis ha spaventato i suoi fan in quanto ha parlato di sua nonna che non sta affatto bene. La protagonista si è sfogata con tutte le persone che la seguono raccontando il motivo dei suoi continui spostamenti tra Roma e altri posti dell’Italia. Il motivo, purtroppo, risiede in un problema di salute che riguarda sua nonna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sembrata alquanto provata anche se non è voluta entrare troppo nel merito della questione, ma la cosa sembra alquanto grave. Giulia parla di sua nonna che non sta bene La nonna di Giulia De Lellis non sta bene. La protagonista ha ... Leggi su kontrokultura

