Ed Sheeran: «Dipendevo da alcol, cibo e droga. Salvo grazie a mia moglie» (Di martedì 28 luglio 2020) Che Ed Sheeran combattesse da anni contro gli attacchi di panico era cosa nota, in pochi però avrebbero immaginato la sua personalità «molto incline alle dipendenze». Parlando ad un convegno online sull’ansia e il benessere, il cantante britannico ha infatti rivelato di aver abusato di alcol, cibo e droga in una certa fase della sua sensazionale carriera. Soprattutto durante l’estenuante tour per promuovere «X», a cavallo fra il 2014 e il 2015. Leggi su vanityfair

Rivelazioni shock del cantautore britannico, che ad un convegno online sull’ansia ha raccontato le sue personali battaglie: «Ero solito ordinare due cene e le mangiavo entrambe. Dopo i concerti bevevo ...

