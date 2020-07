Coronavirus: salgono a 176 i medici morti (Di martedì 28 luglio 2020) salgono a 176 i medici caduti per Covid-19. A segnalarlo è la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), che sul suo sito pubblica l’elenco listato a lutto dei camici bianchi morti per il virus. L’ultima vittima è Nello Di Spigno, medico anestesista livornese morto a 57 anni.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono i contagi in Cina: è il dato peggiore dal 6 marzo Il Fatto Quotidiano Coronavirus: contagi risalgono, 181 casi, 11 le vittime

Risalgono leggermente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vi ...

Bollettino Coronavirus 28 luglio: rimangono 40 intensivi in tutt’Italia

MILANO – Oggi martedì 28 luglio quotidiano bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Come leggere i dati. Essendo passati sei giorni dal nostro ultimo aggiornamento, confronteremo i dati ...

