Comune: Foro Italico, al via sgombero insediamento (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – Ha preso il via il percorso che approdera’, entro l’11 agosto, nello sgombero dell’insediamento tollerato di via del Foro Italico e dell’area golenale di via Foce dell’Aniene. La prima tappa e’ consistita in un sopralluogo che ha rilevato presenza di rifiuti e di manufatti abusivi. Lo fa sapere in una nota il Comune di Roma. Allo stato attuale risultano presenti 129 persone, che saranno supportate tramite un lavoro integrato tra Sala operativa sociale e Municipio II. L’Ama si occupera’ di una massiccia opera di rimozione dei rifiuti. Per lo svolgimento delle operazioni l’intero insediamento sara’ trasformato in aea di cantiere con movimentazione di mezzi. Alle spalle dell’insediamento ... Leggi su romadailynews

romasulweb : Campo rom Foro Italico, il Comune ordina lo sgombero: dietro alle baracche rifiuti e roghi tossici - Notiziedi_it : Campo rom Foro Italico, il Comune ordina lo sgombero: dietro alle baracche rifiuti e roghi tossici - romatoday : Campo rom Foro Italico, il Comune ordina lo sgombero: dietro alle baracche rifiuti e roghi tossici - PALERMOPM : Avviso -