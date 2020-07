Calciomercato Palermo, c’è un’altra squadra da costruire: la lista dei desideri reparto per reparto (Di martedì 28 luglio 2020) Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.La dirigenza rosanero ormai da diverse settimane è al lavoro per rinforzare l'organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: Alberto Pelagotti, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi, Roberto Crivello, Malaury Martin, Alessandro Martinelli, Mario Alberto Santana e Roberto Floriano. Dunque, mezza squadra è praticamente pronta, l’altra mezza - scrive l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia' -, è da creare ex novo.L’attacco rimane il reparto da puntellare con maggiore urgenza dato che necessitano ... Leggi su mediagol

