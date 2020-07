Andrea Delogu, battibecco con Marcello Masi a Vita in Diretta: «Sei senza vergogna». Lui esce dallo studio (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Delogu, siparietto con Marcello Masi a Vita in Diretta: «Sei senza vergogna». Lui esce dallo studio. Finale “movimentato” oggi pomeriggio nel programma contenitore di Rai1. Tornati in studio per i saluti dopo l’ultima pausa pubblicitaria, la conduttrice si presenta con un cellulare. «Che ci fai con il cellulare?», chiede Masi. Risponde ironica Andrea Delogu: «Sto mettendo like ai tuoi post. Vedo che ti scambi i like con tutte, anche con la Ferolla. Sei senza vergogna». Alla simpatica scenata di gelosia, Masi reagisce ... Leggi su newscronaca.myblog

RamboDeNa : @andreadelogu Donna da sposare,altro che annare': ANDREA DELOGU - zazoomblog : Andrea Delogu battibecco con Marcello Masi a Vita in Diretta: Sei senza vergogna. Lui esce dallo studio - #Andrea… - ilnibbioalto : Capisco che con questo caldo si debba soffrire, ma Andrea Delogu a parte....il resto dello spettacolo è davvero ins… - carotelevip : Per la serie 'i grandi finali degli autori di #LaVitaInDirettaEstate' oggi Andrea Delogu ha messo i like ai post In… - carotelevip : Finalmente un finale ?? a #lavitaindirettaestate i due conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu se ne vanno di corsa… -