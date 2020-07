The Medium per Xbox Series X si mostra nel primo video gameplay (Di lunedì 27 luglio 2020) The Medium, il gioco horror psicologico in sviluppo presso Bloober Team, ha recentemente aperto i suoi preordini dopo l'ultimo trailer presentato all'evento di Microsoft dedicato a Xbox Series X.Ora, però, è arrivato finalmente il momento di vedere il primo video gameplay dell'atteso gioco.Nel nuovo gameplay di The Medium gli spettatori vedono come i giocatori possono controllare Marianne, un Medium perseguitato dalle visioni che vive in due mondi diversi contemporaneamente. Il filmato è accompagnato dal commento del Lead Game Designer, Wojciech Piejko. Possiamo vedere il movimento di Marianne attraverso entrambi i mondi che sarà controllato da un singolo stick analogico. Vediamo anche interazioni diverse tra ... Leggi su eurogamer

