Simeone: sanità Regione Lazio compromessa, necessario modello per ogni Provincia (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “La sanita’ nel Lazio e’ a dir poco compromessa. Quella che ereditiamo e’ ferma al 2007, ma con i tagli che si sono susseguiti da allora ad oggi l’offerta sanitaria e’ molto piu’ scadente rispetto a quando fu firmato il commissariamento. Dobbiamo definire un modello di sanita’ per ogni Provincia per migliorarlo, non per dare una ‘romanella’”. Lo ha detto, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e presidente della commissione Sanita’, Giuseppe Simeone. “Noi siamo per migliorare la qualita’ in ognuna delle province della nostra Regione, l’asticella del servizio deve alzarsi- ha aggiunto- Bisogna ... Leggi su romadailynews

