Sesso, 10 cose che le donne chiedono a letto (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella mia vita, ho incontrato principalmente uomini eterosessuali raggruppabili in due tipi, quando si tratta di Sesso. Il primo è troppo sicuro di sé (anche se spesso incapace), mentre il secondo è sinceramente interessato ad assicurarsi di assecondare anche il nostro piacere, e disposto ad ascoltare. Questo elenco è destinato principalmente al secondo tipo, ma il primo potrebbe trarne molto di più beneficio (perché, se credi che tutte le donne si divertano con te ogni volta, il problema sei tu). Spero che arriverai al punto in cui sarà la tua lei a indicarti senza imbarazzo le sue preferenze, ma fino ad allora, pensa a quanto segue come a una guida (flash), una luce per quando sei nervoso al buio… 1. Chiedi, non dire Il Sesso immediato e senza parole è ... Leggi su gqitalia

cassiamancini : Salottino dove aspettare, giornale femminile, 5 cose che piacciono agli uomini, 2) sesso orale fatto con amore perc… - BeJustMe : Sentite. Il mio cell per queste cose fa CAGARE, ma resta il fatto che, essendo comunque etero, sia orgogliosa di fa… - Vinicio_Levante : @DanaDelasagne Sulla mia bio c'è scritto 'alla ricerca di un unicorno', cioè di una persona di sesso femminile che… - nellasegale : Il travestitismo (trans-vestito, cioè al di là del vestito) è l’abitudine di assumere un aspetto tipico del sesso o… - rebeldedesde1 : RT @mssrmoonyy: vi vedo che insultate jkr ma poi scrivete cose da terf nei vostri profili e equiparate il sesso biologico all’identità di g… -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso cose Sesso, 10 cose che le donne chiedono a letto GQ Italia L’educazione sessuale di Gwyneth Paltrow: «Sheryl Berkoff mi ha insegnato a fare sesso orale»

Durante un podcast con Rob Lowe, il premio Oscar ha rivelato che la moglie dell'attore, Sheryl Berkoff, l'ha iniziata alle tecniche di sesso orale. «Lei era la ragazza più cool di sempre, mi ha insegn ...

Gwyneth Paltrow shock: ecco cosa ha imparato dalla moglie dell'attore Rob Lowe

Ospite del podcast dell’attore Rob Lowe, l’attrice ha rivelato di avere avuto come maestra dell'arte di amare proprio sua moglie, la truccatrice Sheryl Berkoff. Molto amica di Gwyneth Paltrow da quand ...

Durante un podcast con Rob Lowe, il premio Oscar ha rivelato che la moglie dell'attore, Sheryl Berkoff, l'ha iniziata alle tecniche di sesso orale. «Lei era la ragazza più cool di sempre, mi ha insegn ...Ospite del podcast dell’attore Rob Lowe, l’attrice ha rivelato di avere avuto come maestra dell'arte di amare proprio sua moglie, la truccatrice Sheryl Berkoff. Molto amica di Gwyneth Paltrow da quand ...