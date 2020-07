“Proprio lui… fa davvero ridere!”. Rocco Casalino, la furia di Vittorio Sgarbi sul portavoce di Conte (Di lunedì 27 luglio 2020) Non passa giorno che Vittorio Sgarbi non faccia parlare (o sparlare) di sé. E questa volta il noto critico d’arte nonché parlamentare e sindaco di Sutri, se l’è presa con il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino. “L’uomo delle tempeste di m***a contro gli avversari politici che adesso invoca ‘rispetto della privacy’, fa davvero ridere!“. La vicenda è quella che vede protagonista il compagno di Casalino, il 30enne cubano José Carlos Alvarez Aguila, segnalato all’antiriciclaggio per alcuni movimenti di denaro sospetti. L’inchiesta è venuta alla luce grazie al quotidiano “La Verità” che riporta come i risk manager di un gruppo bancario con ... Leggi su caffeinamagazine

