Osimhen verso il Napoli, il presidente del Lille: “Tutto fatto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente del Lille, Gerard Lopez, conferma il futuro di Osimhen ai microfoni dell’’Equipe: “Tutto fatto per il passaggio al Napoli” Il futuro di Victor Osimhen sembra ormai segnato: l’attaccante del Lille dovrebbe vestire la maglia del Napoli. A confermare il buon esito della trattativa in corso è il presidente del club francese, Gerard Lopez. La fumata bianca sembra ormai all’orizzonte, nonostante le complicazioni emerse nelle ultime settimane. “Il giocatore ha deciso di cambiare agente nel bel mezzo dell’operazione. Abbiamo dovuto ricominciare da zero. Il giocatore ha fatto la sua scelta, il Napoli. La trattativa è in stato avanzata, siamo ai dettagli. Sarà ... Leggi su zon

