Napoli, uccide la partner e si toglie la vita: la follia di un 65enne (Di lunedì 27 luglio 2020) che si è gettato dal quarto piano dopo aver colpito la convivente Un bruttissimo fatto di cronaca è stato registrato questa sera a Napoli, esattamente in un condominio di Portici. Un uomo di 65 anni ha ucciso con diverse coltellate la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Omicidio-suicidio nel cuore di Portici, in provincia di Napoli. Nella tarda serata Giovanni Fabbrocini, 65enne porticese, ha colpito con diversi fendenti la compagna convivente Maria Adalgisa Nicolai, ...Tragedia a Ercolano, dove una bambina di 11 anni è annegata in piscina. La piccola, appartenente ad una famiglia del luogo, poco prima delle 19 di domenica stava giocando con alcune amichette in una d ...