Napoli, i convocati di Gattuso per l’Inter: out Manolas (Di lunedì 27 luglio 2020) In vista della gara di domani contro l’Inter, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Queste le scelte: Portieri: Meret, Ospina, KarnezisDifensori: Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, GhoulamCentrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, LobotkaAttaccanti: Callejon, Lozano, Politano, Insigne, Younes, Milik Foto: profilo twitter Napoli L'articolo Napoli, i convocati di Gattuso per l’Inter: out Manolas proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

