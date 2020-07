Morto il rapper Johnny Cirillo: si è suicidato in carcere (Di lunedì 27 luglio 2020) È Morto il giovane rapper Giovanni Cirillo, in art Johnny. Il ragazzo si è suicidato nel carcere di Fuori (Salerno) dov’era detenuto per rapina. Lutto nel mondo della musica. Morto a soli 23 anni il rapper Giovanni Cirillo, in arte Johnny. Il ragazzo era detenuto nel carcere di Fuorni, nella provincia di Salerno, perché “beccato” durante una rapina. L’atto criminale accaduto in gennaio, poi gli arresti domiciliari. Scappato più volte da quest’ultimi era stato messo nuovamente dietro le sbarre. A trovarlo senza vita i compagni di cella i quali hanno da subito sollecitato l’intervento delle autorità carcerarie. Non c’è ... Leggi su bloglive

