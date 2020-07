Maltrattamenti alla madre per ottenere denaro per acquistare la droga: arrestato (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato, a conclusione delle attività di indagine, nella mattina di Sabato 25 luglio u.s. hanno eseguito un’Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di un cittadino salernitano, A.L. di anni 27. In particolare, la Squadra Mobile di Salerno avviava le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, scaturite a seguito dei ripetuti episodi di violenza che il giovane abituale assuntore di sostanze stupefacenti avrebbe rivolto alla propria mamma, sottoponendola a reiterate violenze, vessazioni e minacce per farsi consegnare del denaro necessario per l’acquisto dello stupefacente. Le indagini hanno ricostruito dettagliatamente gli ... Leggi su anteprima24

Ieri pomeriggio la polizia di Pisa ha tratto in salvo una donna italiana quarantenne, da anni maltrattata dal compagno di origini albanesi. La donna ha trovato il coraggio di denunciare le violenze su ...

"Mio figlio tossico non può stare in carcere"

Detenuto per le botte alla mamma e alla nonna per i soldi, ma i familiari lottano perché venga curato. Il legale: "Il Sert non si muove".

