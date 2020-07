Inter Napoli, i convocati di Gattuso: out Manolas, torna Mario Rui (Di lunedì 27 luglio 2020) Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera a San Siro contro l’Inter Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro l’Inter a San Siro. Out Manolas infortunato e Mertens squalificato. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.Difensori: Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam.Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka.Attaccanti: Callejon, Lozano, Politano, Insigne, Younes, Milik. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

