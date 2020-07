Il sofferto sfogo di un ex X Factor: “Mi sento un fallito, odio la musica” (Di lunedì 27 luglio 2020) Un ex concorrente di X Factor si sfoga sui social. In un lungo post su Facebook parla della sua demotivazione, qualche anno dopo lo spegnimento dei riflettori televisivi. Si tratta di Andrea D'Alessio, cantante italiano che ha preso parte al talent show di casa Sky nella stessa edizione di Michele Bravi. Seppur giunto alla fase dei Live Show ed aver dimostrato in diretta TV il suo talento interpretativo, per Andrea D'Alessio le cose sono andate in modo molto diverso rispetto al vincitore della stessa edizione. Aveva presentato l'inedito Venerdì con il quale aveva conquistato pubblico e giudici fino a fermarsi ad un passo dalla finale. L'esposizione mediatica ha funzionato, per un breve lasso di tempo, come spesso succede agli ex protagonisti dei talent show. Poi qualcosa è cambiato, la visibilità è venuta sempre meno e Andrea ... Leggi su optimagazine

