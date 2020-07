Fiumicino, chiuso il Ponte 2 Giugno: ecco quando (Di lunedì 27 luglio 2020) Si avvisano le cittadine e i cittadini che dalle ore 22 di questa sera, 27 luglio, e fino alle 5 di domani mattina, 28 luglio, il Ponte 2 Giugno rimarrà chiuso al traffico veicolare e pedonale. Il fermo si rende necessario per la sostituzione delle funi di spinta dell’infrastruttura, usurate dall’esercizio del Ponte stesso. Così in una nota stampa il Comune di Fiumicino. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, chiuso il Ponte 2 Giugno: ecco quando - CasilinaNews : #A91 #Roma #Fiumicino Chiuso Viadotto Della #Magliana, altezza via Cristoforo Colombo - gsflash80 : Primo volo del 2020 e post COVID. Che impressione molto meno le persone. Chiuso il terminale 1 e 2. Solo terminale… - FrancescaMinie3 : RT @gigifabbri: @oranelsole A Fiumicino ed Ostia a causa di dipendenti contagiati hanno chiuso un paio di locali. Domanda Perché se un lavo… - oranelsole : RT @gigifabbri: @oranelsole A Fiumicino ed Ostia a causa di dipendenti contagiati hanno chiuso un paio di locali. Domanda Perché se un lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino chiuso

TerzoBinario.it

Tre locali chiusi tra Fregene, due dei quali per assembramenti, e Fiumicino: ed ancora circa 60 contravvenzioni per parcheggi selvaggi e diversi controlli amministrativi sugli ambulanti. È questo il b ...Sono anni che mantengo un flusso di letture più o meno costante su cose che riguardano il volo. Come sa chi frequenta questo blog, sono appassionato di aerei (solo civili, non militari) e trasporto ae ...