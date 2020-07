Fellaini, dall’ospedale per il coronavirus all’esordio da record: tre gol (e vittoria) in 8 minuti (Di lunedì 27 luglio 2020) Marouane Fellaini assoluto protagonista della vittoria del suo Shandong Luneng contro il Dalian Pro. L'ex giocatore del Manchester United ha messo a segno una tripletta all'esordio stagionale del campionato ribaltando l'iniziale svantaggio dei suoi. Un tris da record, messo a segno in appena 8 minuti.Fellaini: dal coronavirus al tris vincentecaption id="attachment 997929" align="alignnone" width="471" Fellaini (Instagram9/captionUna giornata memorabile per Fellaini che grazie ai suoi tre gol regala la prima vittoria alla sua squadra, ma soprattutto si mette alle spalle un periodo davvero delicato, iniziato con la positività al coronavirus. Il belga, infatti, era stato il primo giocatore del campionato cinese ad ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Fellaini dall’ospedale