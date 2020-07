Fassone: “De Laurentiis resterà sempre a ridosso delle grandi, senza andare oltre” (Di lunedì 27 luglio 2020) Marco Fassone ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss, pungendo Aurelio De Laurentiis e la sua longeva gestione del Napoli. Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo italiano: “Il presidente De Laurentiis è sempre avanti sul piano di visione e sul piano industriale, può aumentare i ricavi di Napoli e dei club italiani, il problema è che non tutti lo seguono. Conte non è riuscito a vincere il primo anno, ma ha fatto molto bene, il gap si sta assottigliando. Il Napoli può crescere ancora molto, De Laurentis ha sempre avuto una società leggera: poche dipendenti, poche strutture, quasi nulla di proprietà: è molto prudente, non ha mai voluto fare il passo più lungo della gamba e mai lo farà. De ... Leggi su sportface

tony62550278 : RT @cmdotcom: #Fassone: 'La #Juve si indebita pur di vincere, #DeLaurentiis non lo farà mai. #Conte? Normale non abbia vinto' #Inter #Napol… - sportli26181512 : Fassone: 'La Juve si indebita pur di vincere, De Laurentiis non lo farà mai. Conte? Normale non abbia vinto': L'ex… - cmdotcom : #Fassone: 'La #Juve si indebita pur di vincere, #DeLaurentiis non lo farà mai. #Conte? Normale non abbia vinto'… - news24_napoli : Fassone: "De Laurentiis non ha mai voluto fare il passo più… - emilio_giuliano : Ma va???? Fassone: 'De Laurentiis non ha mai voluto fare il passo più lungo della gamba, poche strutture e dipende… -

Ultime Notizie dalla rete : Fassone “De