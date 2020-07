Ecobonus auto 2020: auto agevolate e chi resta escluso da incentivi e sconti (Di lunedì 27 luglio 2020) Dal primo agosto prossimo, e fino a fine dicembre di quest’anno, partiranno ulteriori nuove agevolazioni per le auto previste dal decreto rilancio (D.L. 34/2020 art. 44 comma 1-bis) che di recente è stato convertito in legge. L’agevolazione prevede un bonus che si traduce in uno sconto sul prezzo per le persone fisiche e giuridiche, che acquistano anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 con emissioni non superiori a 110 g/Km di CO2. Gli incentivi variano a seconda del livello di emissioni di CO2, e se si decide di rottamare o meno un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, o anche se nel periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1° agosto al 31 dicembre 2020) il veicolo supera i 10 anni di anzianità. La novità rispetto ... Leggi su leggioggi

wireditalia : Alcuni emendamenti al dl Rilancio spostano a 10mila euro l’incentivo massimo statale per chi acquista un’auto elett… - infoiteconomia : Incentivi auto usate Ecobonus 2020: sconti e vetture convenienti - infoiteconomia : Incentivi Auto ed Ecobonus: sconti record in Lombardia, come usufruirne - infoiteconomia : ECOBONUS: i SOLDI ci sono! Ecco come utilizzare gli INCENTIVI su AUTO e MOTORINI - MobilityonWeb : ECOBONUS AUTO E ROTTAMAZIONE 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus auto Ecobonus auto 2020: auto agevolate e chi resta escluso da incentivi e sconti LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Al via il bonus per l'acquisto di moto e scooter ecologici

In attesa del via libera per il bonus per le auto elettriche e ibride, che dovrebbero essere disponibili da agosto, a partire dal 22 luglio è già possibile richiedere l’ecobonus per chi vuole acquista ...

Italia monopattinista: brutta figura con la Francia delle auto

È un’Italia monopattinista. Per il Governo, finora, si deve puntare sui monopattini elettrici: ecco perché sono stati stanziati solo 50 milioni di euro per gli incentivi di auto nuove. Ma l’Esecutivo ...

In attesa del via libera per il bonus per le auto elettriche e ibride, che dovrebbero essere disponibili da agosto, a partire dal 22 luglio è già possibile richiedere l’ecobonus per chi vuole acquista ...È un’Italia monopattinista. Per il Governo, finora, si deve puntare sui monopattini elettrici: ecco perché sono stati stanziati solo 50 milioni di euro per gli incentivi di auto nuove. Ma l’Esecutivo ...