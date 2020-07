Dalla Spagna: passo indietro del Real Madrid per Camavinga. Su di lui Bayern e PSG (Di lunedì 27 luglio 2020) Come raccolto da AS nelle ultime ore, il Real Madrid ha fatto dietrofront su Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes valutato 50 milioni. Secondo i blancos la valutazione fatta dai bretoni è eccessiva e visto il momento di emergenza, da Madrid saranno più oculati con le spese. Sempre secondo il quotidiano spagnolo vicino alle vicende madrilene, Camavinga – nonostante il prezzo elevato dei francesi – è rimasto sui taccuini di Bayern Monaco e Paris Saint German. Foto: Bleacher L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - fanpage : Seconda ondata coronavirus in Spagna: Uk la toglie dalla lista dei paesi sicuri - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - londranewsblog : Ryanair e la nuova quarantena dalla Spagna - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - 'Un incubo': la quarantena a sorpresa dei britannici di rientro dalla Spagna… -