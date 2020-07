Dagli organoidi un aiuto contro il Coronavirus (Di lunedì 27 luglio 2020) organoidi utili per identificare le cause della malattia da Coronavirus: diversi team di ricerca stanno sfruttando le potenzialità di questi straordinari modelli cellulari “organoidi contro un virus a diffusione mondiale”. Parafrasando una vecchia canzone della band punk Meganoidi si può facilmente riassumere il confronto tra una nuova tecnica per fare ricerca e un nuovo virus –… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Dagli organoidi Dagli organoidi un aiuto contro il Coronavirus Corriere Nazionale