Cristian Gallella, flirt con Selvaggia Roma dopo la fine della storia con Tara Gabrieletto? (Di lunedì 27 luglio 2020) Cristian Gallella, nuovo flirt all'orizzonte? dopo la rottura con Tara Gabrieletto, Cristian Gallella sarebbe pronto a vivere una storia d'amore nuova, più stabile. E i suoi fan avrebbero già individuato la donna che potrebbe aver fatto tornare a battere il cuore dell'uomo. dopo quattro anni di matrimonio, Cristian ha ripreso in mano in maniera intensa i suoi profili social, dove nelle scorse ore è apparso in compagnia di una donna nota al pubblico di Canale 5. Di chi parliamo? Di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, il Lenticchio di Temptation Island.dopo essere finita al centro delle polemiche per alcune ... Leggi su blogo

Dopo la fine del matrimonio con Tara, Cristian potrebbe essere pronto a una nuova storia. Che sia insieme all'ex di Lenticchio? Cristian Gallella, nuovo flirt all'orizzonte? Dopo la rottura con Tara G ...

