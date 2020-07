Corte dei Conti: “Pil peggiore delle stime del Governo”. E Fitch prevede una crescita zero per il prossimo quinquennio (Di lunedì 27 luglio 2020) La relazione della Corte dei Conti sul Pnr: “crescita dell’Italia inferiore alle stime del Governo”. ROMA – E’ stata pubblicata la relazione della Corte dei Conti fatta sul Pnr per l’anno 2020. “I dati più recenti – si legge nel testo citato da RaiNews24 – non escludono la possibilità di un rimbalzo sensibile nel secondo semestre, anche se restano alte le possibilità che la revisione del quadro macronoeconomico di settembre dovrà prevedere un aggiustamento peggiorativo delle principali grandezze, con una ulteriore riduzione della crescita nominale del Pil probabilmente superiore al punto percentuale“. Una visione simile anche da parte di ... Leggi su newsmondo

WikimediaItalia : La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux… - rtl1025 : ?? L'introduzione nel 2019 in Italia del #redditodicittadinanza 'si rivela oggi fondamentale strumento per arginare… - GrimoldiPaolo : Eccellenza certificata sia dal parere elogiativo della Corte dei Conti sui bilanci lombardi sia dall’agenzia di rat… - libellula58 : RT @ErmannoKilgore: Ponte Morandi, Corte dei Conti: 'Avanzati 13 milioni di aiuti'. Protesta dei commercianti esclusi: 'Dati soldi a caso'.… - libellula58 : RT @DMALAGIGI2: Ma l'ANAC non ha nulla da dire? Lavora solo sul Comune di Roma? Esiste la Corte dei Conti in Lombardia? #FontanaDimettiti #… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei Corte dei Conti: Pil peggiore delle stime di governo di almeno 1% Rai News Clinica degli orrori, resta ai domiciliari ex primario Brega Massone condannato per truffa e lesioni

Resta ai domiciliari Pier Paolo Brega Massone, l'ex primario della clinica Santa Rita di Milano condannato in via definitiva a 15 anni e 6 mesi per lesioni nei confronti di decine di pazienti, truffa ...

"Ha ragione Della Valle: le vacanze si fanno in Italia"

Presidente Palmucci, ha visto le pagine di pubblicità che Diego Della Valle ha comprato su alcuni giornali per promuovere il turismo «fatto in casa»? Che ne pensa? «Iniziativa molto positiva che rappr ...

Resta ai domiciliari Pier Paolo Brega Massone, l'ex primario della clinica Santa Rita di Milano condannato in via definitiva a 15 anni e 6 mesi per lesioni nei confronti di decine di pazienti, truffa ...Presidente Palmucci, ha visto le pagine di pubblicità che Diego Della Valle ha comprato su alcuni giornali per promuovere il turismo «fatto in casa»? Che ne pensa? «Iniziativa molto positiva che rappr ...