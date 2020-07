Conte: “Vogliamo alzare il nostro livello, i ragazzi sono concentrati” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di InterTV per presentare la sfida contro i campani. Queste le parole del tecnico nerazzurro come riportato dal sito ufficiale: “Sicuramente questa è stata ed è un’esperienza nuova per tutti quanti: bisogna prendere il lato positivo e imparare da questo tipo di situazioni. Giocare ogni tre giorni ha lasciato in ognuno di noi degli spunti positivi da utilizzare anche in futuro. Stiamo parlando di un gruppo di ragazzi molto seri, molto concentrati, che hanno sempre lavorato. Ranocchia ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato risposte positive. Merito di questi ragazzi: si sono sempre messi a disposizione anche se magari le scelte non ricadevano su di loro. Si ... Leggi su alfredopedulla

