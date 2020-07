Città universitarie abbandonate fino a data da destinarsi: studenti in difficoltà tra tasse, affitti a vuoto e borse in bilico. “Senza di loro chiudiamo bar, librerie e copisterie” (Di lunedì 27 luglio 2020) affitti pagati a vuoto, esami sovrapposti, borse di studio in bilico, tirocini sospesi e tesi sperimentali convertite in compilative. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha garantito che “da settembre il semestre sarà prevalentemente in presenza”, ma non tutti gli universitari potranno permettersi di rientrare. E mentre gli atenei italiani capiscono come erogare una didattica mista, i fuorisede abbandonano le città universitarie fino a data da destinarsi, azzerando l’indotto della vita studentesca. L’ultimo rapporto Svimez stima per il prossimo anno accademico un calo di diecimila iscritti su 500mila maturi, anche tra chi è in corso c’è chi valuta di lasciare gli studi ... Leggi su ilfattoquotidiano

fuscomarina : @norkvinne dal link : Il governo inglese offre anche sovvenzioni agli studenti che decidono di intraprendere gli st… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna Questa nuova rivista, pubblicava notizie nelle città universitarie in Germania, Francia, Itali… - sigma_tao : la divina commedia insegna Questa nuova rivista, pubblicava notizie nelle città universitarie in Germania, Franci… - shittyloki : @tiziajackson firenze, mamma che meravigliaaaaa; rientra anche nella lista delle mie potenziali città universitarie… - Alberto89672262 : @CottarelliCPI @istat_it Tasse universitarie alte, costi per la permanenza in un'altra città per una laurea decen… -

Ultime Notizie dalla rete : Città universitarie L’Erasmus ad Alicante di Vanessa: «Ce l’ho fatta, aveva ragione il nonno» Buone Notizie