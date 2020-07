Cattolica: presenta esposto a Consob contro CasaCattolica (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Cattolica Assicurazione ha presentato un esposto alla Consob contro CasaCattolica, è quanto si apprende da una nota del Gruppo, stigmatizzando la disinformazione posta in essere a danno della società e di tutti gli azionisti. Secondo le leggi vigenti legate all’emergenza Covid, è la società Computershare il rappresentante designato per tutti i soci azionisti e non vi è alcuno scrutinio, se non la raccolta dei voti e la relativa comunicazione in sede assembleare. Il Gruppo ribadisce inoltre di aver sempre rispettato tutte le indicazioni provenienti dalle Autority. Sempre nell’esposto Cattolica allega un comunicato stampa diffuso dalla “cosiddetta ... Leggi su quifinanza

Facevano la spola tra la Lombardia e la Riviera, per rapinare i loro coetanei in vacanza a Riccione. Dove pernottavano in pensioni a basso costo o, alla peggio, arrangiandosi con qualche coperta di fo ...

Lecco Film Fest, dal 30 luglio è di scena il grande cinema

LECCO – Lecco si appresta ad accogliere, dal 30 luglio al 2 agosto prossimi, la prima edizione di “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, evento promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo, rivi ...

