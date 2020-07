Carol Alt: “Carlo Vanzina mi ha visto camaleontica e ha creduto in me” (Di lunedì 27 luglio 2020) Carol Alt e il suo doppio ritorno in Italia: dalla commedia Un figlio di nome Erasmus al Filming Italy Sardegna Festival. È stata il simbolo della commedia anni '80, la bellezza inarrivabile, l'icona di un mondo di sensi, realtà e dinamiche che i giovani di quell'epoca scoprivano grazie al cinema di stampo "Vanziniano" (da Carlo ed Enrico Vanzina). Oggi Carol Alt è tornata in quell'Italia che le ha regalato il successo e l'ha idolatrata e dopo un ritorno alla commedia con Un figlio di nome Erasmus di Alberto Ferrari, al fianco di Luca e Paolo, Ricky Memphis e Daniele Liotti, approda al Filming Italy Sardegna Festival organizzato da Tiziana Rocca per raccontarsi e svelarsi un po', alternando l'italiano rinfrescato dalla permanenza ... Leggi su movieplayer

AlessandroAima1 : RT @Corriere: Carol Alt e la storia con Senna: «Di fronte a lui mi tolsi i tacchi. Mi disse: facciamo... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Carol Alt e la storia con Senna: «Di fronte a lui mi tolsi i tacchi. Mi disse: facciamo... - bianca_caimi : RT @Corriere: Carol Alt e la storia con Senna: «Di fronte a lui mi tolsi i tacchi. Mi disse: facciamo... - JohSogos : RT @Corriere: Carol Alt e la storia con Senna: «Di fronte a lui mi tolsi i tacchi. Mi disse: facciamo... - Corriere : Carol Alt e la storia con Senna: «Di fronte a lui mi tolsi i tacchi. Mi disse: facciamo... -