Caltanissetta, fuga di massa di migranti. Ripresi 125 su 184. Lampedusa allo stremo (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono 118 i migranti rintracciati dopo la fuga di massa di ieri sera durante la quale avevano fatto perdere le loro tracce in 185. Si trovavano nel Cara di Pian del Lago a Caltanissetta dove erano in ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - LegaSalvini : CALTANISSETTA, OLTRE 100 MIGRANTI IN FUGA DA PIAN DEL LAGO - GiuseppeEvangeo : RT @GeopoliticalCen: Fuga di massa dal centro di accoglienza per immigrati di Caltanissetta, lo stato in tema immigrazione non riesce (?) a… - Giusy64155137 : RT @claudio_2022: I Tunisini che vengono in clandestinità con i barconi vanno respinti subito, non devono mettere piede in Italia. Punto. h… -