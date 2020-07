Borsa, Jerusalmi: “Auspicabile vigilanza controllata a livello Ue” (Di lunedì 27 luglio 2020) (TeleBorsa) – “Il ruolo dell’autorità di vigilanza deve essere sempre più integrato sul piano europeo, quanto più ci avviciniamo a un’unione del mercato dei capitali”. E questo anche se, attualmente, la vigilanza della Borsa è controllata da un’autorità nazionale. A dirlo è l’amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi in un’intervista alla Frankfuerter Allgemeine Zeitung commentando lo scandalo Wirecard. Il crack della società tedesca di tecnologie e servizi finanziari ha, infatti, determinato l’apertura di un’ indagine sull’autorità di vigilanza tedesche da parte dell’Autorità europea di ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - "Il ruolo dell'autorità di vigilanza deve essere sempre più integrato sul piano europeo, quanto più ci avviciniamo a un'unione del mercato dei capitali". E questo anche se, attualmente, ...

Berlino, 27 lug 08:10 - (Agenzia Nova) - Il numero di imprese quotata alla Borsa italiana è aumentato “in maniera significativa”, da 296 nel 2009 a 375 nel 2019. Si tratta di “un segnale positivo”, ch ...

