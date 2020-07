Bologna, cittadinanza onoraria a Mihajlovic: “E’ un grande onore” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Consiglio Comunale ha approvato oggi la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna a Sinisa Mihajlovic. “Diventare cittadino onorario di Bologna è motivo di grande orgoglio“, ha commentato il tecnico del Bologna. “Questa è la seconda cittadinanza che ricevo dopo quella di Novi Sad, ma per me che sono serbo diventare cittadino di una città italiana è un grande onore. Bologna è un’eccellenza di questo Paese, una città universitaria e una delle più belle d’Italia. Spero di dare sempre il buon esempio e di onorare il nome di Bologna in ogni momento”.L'articolo Bologna, ... Leggi su calcioweb.eu

