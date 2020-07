Beve vino e finisce in ospedale: i medici scoprono che la bevanda era… (Di lunedì 27 luglio 2020) Sembrava una tranquilla serata tra amici, quando tre persone dopo aver bevuto vino finiscono in ospedale. A differenza di quanto si possa pensare però, i malcapitati non avevano fatto un consumo eccesivo di alcol, ma si sono sentiti male già dopo il primo bicchiere. Dei tre protagonisti della vicenda, una donna in particolare ha accusato maggiori dolori. Dei tre nessuno era ubriaco, ma oltre a nausea e dolori, tutte le vittime hanno avuto una forte crisi respiratoria. Tre persone di origine brasiliana, hanno bevuto qualche bicchiere di vino dopo averlo acquistato nel pomeriggio. La vicenda si è sviluppata in tarda serata, verso le 22 tutti e tre i commensali hanno iniziato ad avere improvvisamente dei forti dolori e problemi di respirazione. La scoperta nel vino e le conseguenze pericolose La ... Leggi su velvetgossip

_ilsolecontro : RT @oiddocro: odio chi alla feste non beve perché l’alcol e vino non sono abbastanza di qualità ma vaffanculo e bevi sto aceto - swtannaa : RT @oiddocro: odio chi alla feste non beve perché l’alcol e vino non sono abbastanza di qualità ma vaffanculo e bevi sto aceto - hznll28 : RT @oiddocro: odio chi alla feste non beve perché l’alcol e vino non sono abbastanza di qualità ma vaffanculo e bevi sto aceto - twomindsatodds : RT @oiddocro: odio chi alla feste non beve perché l’alcol e vino non sono abbastanza di qualità ma vaffanculo e bevi sto aceto - Heycalvm : RT @oiddocro: odio chi alla feste non beve perché l’alcol e vino non sono abbastanza di qualità ma vaffanculo e bevi sto aceto -

Ultime Notizie dalla rete : Beve vino Chi Beve Birra Campa Cent'Anni Filodiritto Esportare Vino italiano post Covid 19: cosa funziona e cosa bisognerebbe fare

Online… non è così semplice. Il vino ha bisogno di presenza e di contatto: possono tornare utili le guide di esperti ma online, ma più semplici e meno referenze tipologiche. L’assaggio mirato, con bus ...

Chi Beve Birra Campa Cent’Anni

Sebbene la apprezzi molto, non sono un esperto di Birra. Tutt’altro! Ho sempre avuto un atteggiamento disinteressato verso le qualità di questa bevanda, anche se non è che mi piacesse qualsiasi Birra ...

Online… non è così semplice. Il vino ha bisogno di presenza e di contatto: possono tornare utili le guide di esperti ma online, ma più semplici e meno referenze tipologiche. L’assaggio mirato, con bus ...Sebbene la apprezzi molto, non sono un esperto di Birra. Tutt’altro! Ho sempre avuto un atteggiamento disinteressato verso le qualità di questa bevanda, anche se non è che mi piacesse qualsiasi Birra ...