27enne dipendente del Gruppo Eco Liri ucciso da un malore in casa. La tragica morte di Davide Bordignon (Di lunedì 27 luglio 2020) La tragedia si è consumata in pochi istanti, nella sua abitazione di Sabaudia, verosimilmente davanti agli occhi dei suoi familiari. Davide Bordignon, di soli 27 anni, è stato ucciso da un malore, così come è emerso da una prima ricostruzione dell’accaduto, che non gli ha lasciato scampo. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118: per Davide al loro arrivo non c’è stato nulla da fare. Il giovane, come detto residente a Sabaudia, era uno stimato dipendente del Gruppo Eco Liri di San Giorgio a Liri, piccolo centro del Cassinate nell’amena Valle dei Santi. Era molto conosciuto, per la sua attività ma non solo, nelle province di Frosinone e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

