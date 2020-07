Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 09:30 (Di domenica 26 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 9.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA NOMENTANA E BUFALOTTA SI STA IN CODA ANCHE SULLA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA SCENDENDO A FORMIA, CODE SULLA DOMIZIANA IN ENTRATA VERSO IL CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA SULLA LINEA AV Roma – NAPOLI – SALERNO È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLazioNE ALL’ALTEZZA DI CASORIA. RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN ... Leggi su romadailynews

