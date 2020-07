Verona-Lazio 1-5, Inzaghi: “Era importante vincere, non vogliamo arrivare quarti” (Di domenica 26 luglio 2020) “Per noi era importante la vittoria di questa sera, non vogliamo arrivare 4°, la squadra non lo merita per quel che ha fatto. Si è vista la Lazio che conoscevamo prima, con i cambi in panchina e la rosa adeguata per fare queste gare”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la vittoria con l’Hellas Verona che rilancia i biancocelesti al 3° posto. “Se c’è un accordo tra Immobile e Luis Alberto sui calci di rigore? Sono talmente legati che sia un patto tra di loro. Hanno entrambi record da battere – ha detto l’allenatore a Sky Sport – ma sanno che se non avessero i loro compagni non potrebbero puntare a questi obiettivi. Sono orgoglioso della vittoria in Supercoppa e della ... Leggi su sportface

