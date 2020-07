Tragedia a Roma, litiga con la fidanzata e si lancia dalla terrazza del Pincio: muore un 21enne (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia nella notte a Roma, dove un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato dalla terrazza del Pincio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo aveva bevuto molto quella sera e si sarebbe lanciato da 15 metri dopo una discussione con la fidanzata con la quale stava passeggiando intorno alle due. La ragazza, sua coetanea ha subito chiamato i soccorsi. Il 21enne è poi morto dopo essere arrivato già in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni. Leggi anche: Omicidio Cerciello, la fiaccolata in via Pietro Cossa per ricordare il vicebrigadiere ucciso un anno fa – Il videoRoma, spunta lo stemma di CasaPound dal commissariato di Polizia. La Questura: «È stato ... Leggi su open.online

