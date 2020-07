Traffico Roma del 26-07-2020 ore 13:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomi cose sulla via Cassia in corrispondenza di via della Giustiniana In entrambe le direzioni rallentamenti città su via Flaminia tra via dei Due Ponti e Saxa Rubra in direzione del raccordo anulare resto a regolare il Traffico in città in zona Fonte Nuova questa sera manifestazione Che c’è Che comporterà la chiusura di via Nomentana tra via Primo Maggio e via Vico entrambe le direzioni prosegue la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo dalle 20:30 a chiusura al Traffico tra via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni per le linee bus di zona anche questo fine settimana per lavori la circolazione della ferrovia regionale Roma lido sarà interrotta a ... Leggi su romadailynews

Roma, 26 lug. (askanews) - I legali del dott. Palamara, a seguito della pubblicazione in data 26 luglio 2020 di un editoriale dal titolo "Una nuova questione morale" hanno inviato una richiesta di ret ...

Genova - Questa mattina nel nodo autostradale genovese non risultano particolari criticità rispetto alle code chilometriche dei giorni scorsi, anche se in alcuni tratti sono segnalate code. Sulla A7-M ...

