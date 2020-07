Tennis, Simona Halep si cancella dal Wta di Palermo: la delusione del direttore Palma (Di domenica 26 luglio 2020) Simona Halep ha deciso di cancellarsi dal torneo Wta di Palermo. La comunicazione è arrivata nella mattinata di domenica dalla manager della Tennista rumena, che ha così annullato ogni speranza di vedere l’attuale numero 3 del ranking in campo nel capoluogo siciliano. La notizia sorprende un po’, viste le parole molto ottimiste del direttore del torneo, Oliviero Palma, che sabato aveva spiegato come i professionisti provenienti da Romania e Bulgaria sono esentati dal fare la quarantena e quindi la Tennista avrebbe potuto partecipare. “Abbiamo appreso con grande rammarico della decisione della numero 3 al mondo di cancellarsi dal tabellone dei 31^ Palermo Ladies Open” ha commentato ... Leggi su sportface

