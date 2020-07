Stadio Palermo, Randazzo (M5S): “Canone di concessione esagerato, andava ridotto” (Di domenica 26 luglio 2020) A poche ore dall’attesa votazione in “aula”, arriva il commento del M5S.Il Consiglio Comunale di Palermo ha firmato la convenzione per la concessione dello Stadio “Renzo Barbera”. La notizia è stata commentata da alcuni esponenti della politica locale, che nei giorni scorsi sono stati impegnati in un vero e proprio tour de force per cercare di approvare il testo della convenzione entro i termini previsti.Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Sala delle Lapidi, durante la seduta di ieri ha presentato un ordine del giorno, che è stato respinto, che prevedeva di rivedere il canone di concessione dell'impianto al Palermo Football Club e un altro che prevedeva lo stop ai biglietti gratuiti ai politici, anche questo ... Leggi su mediagol

Mediagol : Stadio #Palermo, Caracausi (#AvantiInsieme): “La squadra potrà iscriversi al campionato” - zazoomblog : Stadio Palermo Tantillo (Forza Italia): “Atto di fiducia verso il Palermo bisogna realizzare il sogno dei tifosi” -… - PalermoToday : VIDEO | Il Palermo resta allo stadio Barbera, Orlando: 'Dopo 120 anni non poteva che essere così'… - zazoomblog : Stadio Palermo Ferrandelli (+Europa): “Indecente votare atto convenzione in extremis” - #Stadio #Palermo… - Mediagol : Stadio #Palermo, Tantillo (#ForzaItalia): “Atto di fiducia verso il #Palermo, bisogna realizzare il sogno dei tifos… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Palermo Il Palermo giocherà la C al Barbera: via libera dal Consiglio alla concessione dello stadio PalermoToday Makinwa e la Lazio: dalla Champions League a un calvario infinito

Stephen Makinwa giocava nell'ultima Lazio in Champions, ma dopo vari prestiti finì fuori rosa: "I tifosi mi fischiavano alle presentazioni estive". Lazio ai gironi di Champions League, 13 anni dopo l' ...

VIDEO | Il Palermo resta allo stadio Barbera, Orlando: "Dopo 120 anni non poteva che essere così"

11:02Brindisi “rosa”per le Donne del Vino Sicilia con la Biennale d’Arte Sacra 10:57Erice, al cimitero non c'è più posto: sepoltura vietata per i non residenti 10:55L'alba ad Altavilla Milicia 10:55"A ...

Stephen Makinwa giocava nell'ultima Lazio in Champions, ma dopo vari prestiti finì fuori rosa: "I tifosi mi fischiavano alle presentazioni estive". Lazio ai gironi di Champions League, 13 anni dopo l' ...11:02Brindisi “rosa”per le Donne del Vino Sicilia con la Biennale d’Arte Sacra 10:57Erice, al cimitero non c'è più posto: sepoltura vietata per i non residenti 10:55L'alba ad Altavilla Milicia 10:55"A ...