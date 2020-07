Proteste USA, 45 arresti e 21 feriti a Seattle: un morto in Texas (Di domenica 26 luglio 2020) Proteste USA, poche ore fa ci sono stati non pochi disordini nelle città americane con il movimento Black Lives Matter che continua a lottare per strada. Non si sono di certo placati tutti i rappresentanti ed i militanti del movimento Black Lives Matter. Malgrado la situazione legata al Covid-19 peggiori negli Stati Uniti d’America giorno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

