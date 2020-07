Procida vista da un sottomarino: il tour alla scoperta dei fondali dell’isola (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Immergersi nei fondali marini, osservare il mondo che vive e pulsa sott’acqua, essere un silenzioso spettatore della bellezza che si nasconde nel mare, oggi sarà possibile andare alla scoperta dei segreti sottomarini di Procida. Arriva sull’isola Nemosub, il caratteristico sottomarino rosso grazie a cui sarà possibile prendere parte a particolari ed uniche escursioni sott’acqua senza dover nuotare o trattenere il fiato. Infatti, Nemosub Procida è un semi-sommergibile dotato di sedili e di ampie vetrate trasparenti da cui, i visitatori, potranno ammirare i fondali marini. I tour disponibili: tour Diurno da 50 minuti, dalle ore ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Procida vista Procida vista da un sottomarino: il tour alla scoperta dei fondali dell'isola anteprima24.it 629 – Uomini in gabbia: a Procida in scena l'epopea moderna dei rifugiati

Promosso da LESS Cooperativa Sociale con il patrocinio del Comune di Procida e del Comune di Monte di Procida, il 5 agosto andrà in scena a Palazzo d'Avalos di Procida "629 – Uomini in gabbia", un pro ...

Al Circolo Vela Arco la Nazionale Open Skiff

Prima giornata davvero perfetta alla regata nazionale della classe giovanile FIV Federazione Italiana Vela "Open Skiff", iniziata oggi al Circolo Vela Arco, sul Garda Trentino, e in programma fino il ...

