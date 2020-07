NBA, 10 giorni di quarantena per Lou Williams: pizzicato in uno strip club (Di domenica 26 luglio 2020) La bolla di Disney World sta permettendo al campionato di basket NBA di portare a termine la stagione, ma non sono certo mancate trasgressioni da parte dei giocatori. Ultima quella di Lou Williams, che ha lasciato Orlando con un permesso per andare ad un funerale, peccato che poi sia stato pizzicato in uno strip club. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il divertimento nel locale durante il breve soggiorno ad Atlanta costerà a Lou Williams un periodo di quarantena di 10 giorni. La decisione dell’Nba impedisce dunque al giocatore dei Los Angeles Clippers di prendere parte alle prossime due partite: il derby contro i Lakers del 30 luglio, giorno in cui riprenderà la regular season Nba, e la sfida contro i Pelicans dell’1 agosto. Il ... Leggi su sportface

sportface2016 : #basket | #NBA, Lou #Williams dovrà stare in isolamento fino al 4 agosto e pagare una multa: pizzicato in uno strip… - SportandoIT : NBA: 10 giorni di quarantena per Lou Williams, salterà il derby del 30 Luglio - sportli26181512 : NBA, OKC festeggia il ritorno di Andre Roberson, 909 giorni dopo l'ultima apparizione: Giocava, sempre da titolare,… - supportersmagaz : #UltimOra La serata al night Magic City di Atlanta costa a Lou Williams una quarantena di 10 giorni, che gli farà p… - basketinside360 : Lou Williams (@TeamLou23) “punito” con 10 giorni di quarantena: salterà le prime due gare ufficiali dei suoi… -