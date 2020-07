Mistero a Pescara, morto 21enne in circostanze ancora da chiarire (Di domenica 26 luglio 2020) Stando a quanto si apprende, sul suo corpo ci sarebbero ferite da taglio e nella sua stanza d’albergo ci sono tracce di sangue sulle lenzuola e sul pavimento. Intorno alle 6 di questa mattina il compagno di stanza ha trovato l’altro a terra e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Un ragazzo di 21 anni è … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Mistero Pescara

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato gravemente ferito in un hotel del lungomare sud di Pescara. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poche ore dopo nel reparto di Rianimazione dell'ospedale de ...Tragedia a Pescara dove un ragazzo di soli 21 anni è stato trovato in una pozza di sangue in un hotel: morto in ospedale, amico in caserma Pescara sconvolta dalla morte di un ragazzo di soli 21 anni.