Gazzetta: Il Napoli ha l’ok di Boga, ma il no del Sassuolo (Di domenica 26 luglio 2020) Non si riesce a muovere la situazione di Boga. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, le prime offerte di De Laurentiis non hanno convinto il Sassuolo Già, perché il Napoli ha in mano il gradimento del giocatore e conta di convincere il Sassuolo, poco propenso, a cederlo. La valutazione di Boga è arrivata a sfiorare i 40 milioni: l’ultima proposta ricevuta da De Laurentiis da 25 milioni più il cartellino di Younes (che però non scalda dalle parti di De Zerbi) non basta. Numeri che comunque raccontano l’esplosione della punta in soli due anni dall’arrivo in Serie A. Il ventitreenne è stato pagato solo 13 milioni dal Sassuolo, anche grazie al lavoro di diplomazia dell’amministratore delegato Carnevali ... Leggi su ilnapolista

