Di Biagio: “Siamo stati troppo passivi nella prima frazione. Per l’ennesima volta non ci hanno dato un rigore” (Di domenica 26 luglio 2020) L’allenatore della Spal Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata con il Torino:“Una partita dove volevamo la vittoria, abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti motivi”. Gli esordienti hanno dato una buona impressione:“Sono andati molto bene tutti quanti. Eravamo curiosi di vederli all’opera, anche per valutare il vivaio e il lavoro della SPAL in virtù della prossima stagione. Si ... Leggi su alfredopedulla

