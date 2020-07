Covid a Pesaro Urbino, contagiato va a una cena: 30 in isolamento e 5 positivi (Di domenica 26 luglio 2020) Una serata dai risvolti amari. Con i sintomi del coronavirus va a una cena con altre 30 persone, tutte ora in isolamento domiciliare; i tamponi diagnostici hanno accertato che nessuno è... Leggi su ilmattino

Una serata dai risvolti amari. Con i sintomi del coronavirus va a una cena con altre 30 persone, tutte ora in isolamento domiciliare; i tamponi diagnostici hanno accertato che nessuno è positivo. Un a ...

Nelle Marche cento persone in isolamento, casi di Covid-19 a festa e cena

