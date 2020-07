Controlli nella movida, carabinieri sequestrano Ferrari 488 (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – C’è anche una Ferrari 488 sequestrata nel bilancio dei Controlli effettuati dai carabinieri per le strade di Aversa (Caserta) durante il weekend, in particolare durante le ore della movida. Oltre ai militari della Compagnia di Aversa, sono stati impiegati quelli delle stazioni dipendenti, nonché i soldati del decimo reggimento “Campania” e il personale del Nucleo carabinieri cinofili. La Ferrari è stata sequestrata in esecuzione di un provvedimento di rintraccio in campo internazionale inserito in Banca Dati. L’autovettura risultava importata dalla Germania e riconducibile a una società di noleggio del comune di Teverola. I militari della Compagnia di Aversa già ... Leggi su anteprima24

Positiva la prima sessione di controlli, che i volontari di Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croce Rossa hanno effettuato ieri notte in piazza Santo Spirito. Su 120 cittadini che si sono sottopost ...

Condannato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti beneficiava dei domiciliari con la possibilità di assentarsi due ore al giorno per soddisfare le proprie esigenze. Lui, un 27enne residente ...

