Caltanissetta, un centinaio di migranti in fuga dal Cara: erano stati trasferiti nel centro per la quarantena (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)In queste ore circa 100 migranti, sui 350 ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, in Sicilia, sono fuggiti dal centro. Decine di Carabinieri e di agenti della polizia sono impegnati nelle ricerche, e i Carabinieri ne avrebbero già intercettati alcuni. Le persone che si sono date alla fuga fanno parte di un gruppo trasferito nel centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo per la quarantena obbligatoria per combattere l’epidemia di Coronavirus dopo lo sbarco in Italia. Il sindaco nisseno Roberto Gambino, da un lato rassicura: i migranti sarebbero tutti negativi al tampone. Dall’altro attacca: «Chiederò al governo di non inviare ... Leggi su open.online

